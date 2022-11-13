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  4. Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 20:50 |
726
0

Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»

Специалист считает, что судья сделал все правильно

13 ноября 2022, 20:50 |
726
0
Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
ФК Динамо Киев

Бывший арбитр и член судейского комитета ФФУ Мирослав Ступар прокомментировал удаление защитника «Динамо» Дениса Попова в матче 13-го тура УПЛ против «Колоса» (0:0).

«Удаление Попова справедливо. Денис дважды сыграл как хоккеист. Болбат на 25-й минуте на скорости пробросил мяч мимо Попова, а защитник «Динамо» хоккейным приемом остановил оппонента, за что и получил первое предупреждение.

А потом уже перед штрафной площадью на 68-й минуте Попов получил желтую за подкат под Мякушко. Защитник «Динамо» не сыграл в мяч, поэтому вторая желтая карточка справедлива. А значит, справедливо и удаление», – сказал Ступар.

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Источник UA-Football
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