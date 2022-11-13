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  4. Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 ноября 2022, 20:04 |
46
0

Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

13 ноября 2022, 20:04 |
46
0
Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

13 ноября стартует Итоговый турнир ATP.

Во втором матче Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и американец Тэйлор Фритц. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались трижды, испанец ведет 2:1.

Ранее в этой группе норвежец Каспер Рууд в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Рафаэль Надаль
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Источник Sport.ua
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