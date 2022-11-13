Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
13 ноября стартует Итоговый турнир ATP.
Во втором матче Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и американец Тэйлор Фритц. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались трижды, испанец ведет 2:1.
Ранее в этой группе норвежец Каспер Рууд в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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