Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября стартует Итоговый турнир ATP.

Во втором матче Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и американец Тэйлор Фритц. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались трижды, испанец ведет 2:1.

Ранее в этой группе норвежец Каспер Рууд в двух сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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