В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Интером».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на второй тайм, но не смог помочь своей команды заработать очки.

Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур

«Аталанта» – «Интер» – 2:3

Голы: Лукман, 25 (пен.), Паломино, 77 – Джеко, 36, 56, Паломино, 62 (автогол)