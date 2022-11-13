13.11.2022, FT 2 : 3
Италия13 ноября 2022, 17:03 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:13
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Аталанта – Интер – 2:3. Малиновский не помог. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 15-го тура Серии А
13 ноября 2022, 17:03 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:13
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В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Интером».
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на второй тайм, но не смог помочь своей команды заработать очки.
Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур
«Аталанта» – «Интер» – 2:3
Голы: Лукман, 25 (пен.), Паломино, 77 – Джеко, 36, 56, Паломино, 62 (автогол)
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Аталанта).
61’
ГОЛ ! Автогол забил Хосе-Луис Паломино (Аталанта).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Аталанта).
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