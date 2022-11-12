13 октября состоится топ-матч тура в чемпионате Италии между «Аталантой» и «Интером». Встреча начнется в 13:30.

«Аталанта» хорошо проводит нынешний сезон и пока что даже является претендентом на чемпионство. Команда не участвует в еврокубках, поэтому может сосредоточиться на чемпионате Италии. Правда, два последних тура были для бергамцев неудачными. Сперва команда проиграла в битве с лидером «Наполи», хотя действовала на хорошем уровне. А после этого «Аталанта» неожиданно уступила аутсайдеру «Лечче» 1:2.

Учитывая плотность в таблице, это отбросило коллектив Джан Пьеро Гасперини с 2-го на 6-е место, но до второй позиции всего три пункта. Стоит отметить Руслана Малиновского, который неплохо себя показал в двух последних играх. Украинец в матче с «Лечче» вышел в основе, сделал результативную передачу и получил лучшую среди партнеров оценку за выступление. Посмотрим, поможет ли это Руслану выйти в основе на «Интер», пусть даже наставник явно видит Малиновского игроком ротации.

Что касается «Интера», то команда, как и «Аталанта», имеет 27 пунктов и находится на 5-м месте. Если бы не невероятный ход «Наполи», то миланцы вполне могли бы быть в топ-3. Нужно сказать, что последнее время у «Интера» в Серии A не складываются матчи с топ-командами. В позапрошлом туре довольно неожиданно было поражение от кризисного «Ювентуса», а до того проиграли «Роме». Интересно, удастся ли прервать неудачную серию в игре с «Аталантой».

Хозяева в этом матче не смогут рассчитывать на де Роона (дает шанс Малиновскому), Дзаппакосту и Муриэля, а «Интер» остался без Лукаку.

Отметим, что это последний тур чемпионата Италии в этом году. После паузы на ЧМ-2022 будет традиционный новогодний перерыв, а следующий игровой день пройдет в январе.

В этой встрече нашей ставкой будет ничья по линии Parimatch.

13 ноября, воскресенье