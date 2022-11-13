Малиновский не помог. Интер и Аталанта устроили голевое шоу в Италии
«Нерадзурри» выиграли в матче с пятью голами
В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Интером».
Итальянские команды сделали настоящий праздник для болельщиков. В матче было забито 5 голов. Счет в противостоянии открыл Адемола Лукман на 25-й минуте игры с пенальти. Через 6 минут счет уже был равным – отличился форвард гостей Эдин Джеко.
В начале второго тайма в составе «Аталанты» появился украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, его выход на поле никак не помог команде. На 56-й минуте игры Джеко сделал дубль, а на 62-й защитник «Аталанты» Жозе Паломино забил автогол. Хозяевам поля удалось сократить отставание, причем гол забил провинившийся ранее Паломино.
Сейчас «Интер» занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем активе 30 очков после 15 туров. «Аталанта», в свою очередь, расположилась на шестой позиции с 27 пунктами.
Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур
Серия А. 13 ноября
«Аталанта» – «Интер» – 2:3
Голы: Лукман, 25 (пен.), Паломино, 77 – Джеко, 36, 56, Паломино, 62 (автогол)
Pranzo con vittoria 🍝— Inter (@Inter) November 13, 2022
Grandi ragazzi 🖤💙#AtalantaInter #ForzaInter pic.twitter.com/5iKZO0z2ER
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