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Италия
13 ноября 2022, 15:30 |
1057
1

Малиновский не помог. Интер и Аталанта устроили голевое шоу в Италии

«Нерадзурри» выиграли в матче с пятью голами

13 ноября 2022, 15:30 |
1057
1
Малиновский не помог. Интер и Аталанта устроили голевое шоу в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Интером».

Итальянские команды сделали настоящий праздник для болельщиков. В матче было забито 5 голов. Счет в противостоянии открыл Адемола Лукман на 25-й минуте игры с пенальти. Через 6 минут счет уже был равным – отличился форвард гостей Эдин Джеко.

В начале второго тайма в составе «Аталанты» появился украинский полузащитник Руслан Малиновский. К сожалению, его выход на поле никак не помог команде. На 56-й минуте игры Джеко сделал дубль, а на 62-й защитник «Аталанты» Жозе Паломино забил автогол. Хозяевам поля удалось сократить отставание, причем гол забил провинившийся ранее Паломино.

Сейчас «Интер» занимает четвертое место в таблице Серии А, имея в своем активе 30 очков после 15 туров. «Аталанта», в свою очередь, расположилась на шестой позиции с 27 пунктами.

Чемпионат Италии по футболу. 15-й тур

Серия А. 13 ноября

«Аталанта» – «Интер» – 2:3

Голы: Лукман, 25 (пен.), Паломино, 77 – Джеко, 36, 56, Паломино, 62 (автогол)

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Источник Sport.ua
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TimurKhAI
Малиновский сегодня играл за Интер  Абсолютно провальный матч для Руслана.
Что ни касание - то потеря. Именно с его обрезки началась вторая голевая атака гостей.
Четыре удара: один - на три метра выше ворот, после второго мяч едва докатился до вратаря, третий - тоже слабенький и плохо подготовленный, Онана легко забрал, четвёртый заблокировали защитники.
Такими темпами скоро вернётся в Бельгию, как Яремчук (хорошо, если не в Зарю...)
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