Сергей РЕБРОВ: «Продолжаем борьбу за сохранение чемпионского титула»

Украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата ОАЭ по футболу против «Аль-Шарджа»:

«Болельщики будут довольны матчем против «Аль-Шарджа». Мы приехали, чтобы победить, и продолжим бороться за сохранение чемпионского титула.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков «Аль-Айна» за их мощную поддержку до, во время и даже после окончания матча.

Нелегко входить в игру, когда ты пропускаешь в самом начале противостояния. Мы пропустили гол по ошибке. Перед матчем мы говорили, что наш соперник – сильная команда, которая имеет отличных игроков в атаке».

Отметим, что в прошлом сезоне «Аль-Айн» выиграл национальный чемпионат.

Вчера, 12 ноября, подопечные Сергея Реброва вырвали ничью в матче с «Аль-Шарджа».