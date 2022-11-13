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13 ноября 2022, 15:10 |
289
1

Сергей РЕБРОВ: «Продолжаем борьбу за сохранение чемпионского титула»

Наставник «Аль-Айна» – о матче 10-го тура с «Аль-Шарджа»

13 ноября 2022, 15:10 |
289
1
Сергей РЕБРОВ: «Продолжаем борьбу за сохранение чемпионского титула»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский наставник футбольного клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата ОАЭ по футболу против «Аль-Шарджа»:

«Болельщики будут довольны матчем против «Аль-Шарджа». Мы приехали, чтобы победить, и продолжим бороться за сохранение чемпионского титула.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков «Аль-Айна» за их мощную поддержку до, во время и даже после окончания матча.

Нелегко входить в игру, когда ты пропускаешь в самом начале противостояния. Мы пропустили гол по ошибке. Перед матчем мы говорили, что наш соперник – сильная команда, которая имеет отличных игроков в атаке».

Отметим, что в прошлом сезоне «Аль-Айн» выиграл национальный чемпионат.

Вчера, 12 ноября, подопечные Сергея Реброва вырвали ничью в матче с «Аль-Шарджа».

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Сергей Ребров Аль-Айн пресс-конференция чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Шарджа
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Источник ФК Аль-Айн
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Комментарии 1
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Remark
Смотрели крайний матч тура игру команды Реброва? )) Лютый дог))) Ну или нереальный камбек)))
А вообще обожаю чемп ОАЭ, в конце матча голы за кофы от 3 до 5 залетают на ура)))
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