Мусиала рекордным достижением вошел в историю Баварии
Молодой хавбек увековечил себя
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала принял участие в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:0). Эта игра стала для 19-летнего игрока сотой в карьере за мюнхенцев.
Таким обарзом, Мусиала стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей за баварцев во всех турнирах.
Мусиала провел свой юбилейный поединок в возрасте 19 лет и 259 дней. Ранее ни один футболист «Баварии» не достигал отметки в сто игр в более юном возрасте.
В нынешнем сезоне Джамал Мусиала сыграл за «Баварию» во всех турнирах в 22 матчах, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
Ранее стало известно, что Мусиала стал рекордсменом немецкой Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новый договор пока не обсуждали
«Аль-Айн» сыграл вничью с «Аль-Шарджа»