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Германия
13 ноября 2022, 13:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:23
275
0

Мусиала рекордным достижением вошел в историю Баварии

Молодой хавбек увековечил себя

13 ноября 2022, 13:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 13:23
275
0
Мусиала рекордным достижением вошел в историю Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала принял участие в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (2:0). Эта игра стала для 19-летнего игрока сотой в карьере за мюнхенцев.

Таким обарзом, Мусиала стал самым молодым футболистом, который провел 100 матчей за баварцев во всех турнирах.

Мусиала провел свой юбилейный поединок в возрасте 19 лет и 259 дней. Ранее ни один футболист «Баварии» не достигал отметки в сто игр в более юном возрасте.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала сыграл за «Баварию» во всех турнирах в 22 матчах, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.

Ранее стало известно, что Мусиала стал рекордсменом немецкой Бундеслиги.

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Источник Opta
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