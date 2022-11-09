Мусиала стал рекордсменом Бундеслиги

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал автором гола в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1), который состоялся во вторник, 8 ноября.

19-летний немец, поразив ворота бременцев, довел счет своим голам со старта сезона в Бундеслиге до 9. Среди молодых игроков в возрасте до 21 года показатель Мусиала является рекордным.

«Бавария» в турнирной таблице немецкого чемпионата занимает первое место, имея 31 очко. Победа над «Вердером» стала для команды Юлиана Нагельсманна пятой кряду. Бременский коллектив занимает 7 позицию с 21 пунктом в активе.

Ранее сообщалось, что «Бавария» до конца календарного 2022 года лишилась нападающего Томаса Мюллера.