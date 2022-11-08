Бавария лишилась Мюллера до конца 2022 года
Нападающий за команду больше не сыграет
Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер больше не сыграет за команду в нынешнем календарном году. Об этом сообщил главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн.
«Мы не станем рисковать», – заявил Нагельсманн.
Уточняется, что Юлиан Нагельсманн дал Томасу Мюллеру время на полноценное восстановление в преддверии чемпионата мира-2022. По этой причине игрок пропустит две заключительные игры «Баварии» в этом году против «Вердера» (8 ноября) и «Шальке» (12 ноября).
Чемпионат мира состоится в Катаре, напомним, с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч на нем сборная Германии проведет против команды Японии 23 ноября.
Ранее стало известно, что Томас Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии.
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