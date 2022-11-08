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Германия
08 ноября 2022, 17:36 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:47
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0

Бавария лишилась Мюллера до конца 2022 года

Нападающий за команду больше не сыграет

08 ноября 2022, 17:36 | Обновлено 08 ноября 2022, 17:47
180
0
Бавария лишилась Мюллера до конца 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер больше не сыграет за команду в нынешнем календарном году. Об этом сообщил главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн.

«Мы не станем рисковать», – заявил Нагельсманн.

Уточняется, что Юлиан Нагельсманн дал Томасу Мюллеру время на полноценное восстановление в преддверии чемпионата мира-2022. По этой причине игрок пропустит две заключительные игры «Баварии» в этом году против «Вердера» (8 ноября) и «Шальке» (12 ноября).

Чемпионат мира состоится в Катаре, напомним, с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч на нем сборная Германии проведет против команды Японии 23 ноября.

Ранее стало известно, что Томас Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии.

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Источник ФК Бавария
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