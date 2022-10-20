Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» в 1/16 финала розыгрыша Кубка Германии со счетом 5:2 обыграла «Аугсбург». В матче принял участие форвард Томас Мюллер.

Для него данная победа команды в рамках Кубка Германии стала 52-й. Это исторический рекорд розыгрыш. Вернее, со-рекорд. Мюллер сравнялся по количеству победных матчей в Кубке страны с экс-хавбеком «Вердера» Мирко Вотавой. Так что, следующая победа «Баварии» и Мюллера станет для форварда абсолютно рекордной.

Напомним, Томас Мюллер является 6-кратным обладателем Кубка Германии.