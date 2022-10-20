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Германия
20 октября 2022, 17:00 | Обновлено 20 октября 2022, 17:11
479
0

Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии

Нападающий «Баварии» достиг рекорда

20 октября 2022, 17:00 | Обновлено 20 октября 2022, 17:11
479
0
Мюллер вписал свое имя в историю Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Мюнхенская «Бавария» в 1/16 финала розыгрыша Кубка Германии со счетом 5:2 обыграла «Аугсбург». В матче принял участие форвард Томас Мюллер.

Для него данная победа команды в рамках Кубка Германии стала 52-й. Это исторический рекорд розыгрыш. Вернее, со-рекорд. Мюллер сравнялся по количеству победных матчей в Кубке страны с экс-хавбеком «Вердера» Мирко Вотавой. Так что, следующая победа «Баварии» и Мюллера станет для форварда абсолютно рекордной.

Напомним, Томас Мюллер является 6-кратным обладателем Кубка Германии.

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Кубок Германии по футболу Томас Мюллер Бавария
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Источник Kicker
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