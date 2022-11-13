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13 ноября 2022, 12:30 |
1164
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул пост наставника Боливара

Антонио Карлос Заго ранее был ассистентом Мирчи Луческу в стане «горняков»

13 ноября 2022, 12:30 |
1164
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул пост наставника Боливара
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Карлос Заго

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго покинул пост главного тренера «Боливара».

Боливийский клуб поблагодарил бразильского специалиста и его штаб за работу, пожелав успехов в дальнейшем.

«Боливар» уже возглавил 43-летний испанец Беньят Сан Хосе, который работал с этой командой с 2016 по 2017 годы.

Отметим, что под руководством Антонио Карлоса Заго «Боливар» в июне отпраздновал титул чемпиона Боливии.

В бразильских СМИ уже появилась информация о том, что Заго в ближайшее время может возглавить «Байю» - клуб, который входит в сферу интересов и может быть вскоре выкуплен City Football Group.

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Источник Sport.ua
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