ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул пост наставника Боливара
Антонио Карлос Заго ранее был ассистентом Мирчи Луческу в стане «горняков»
Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго покинул пост главного тренера «Боливара».
Боливийский клуб поблагодарил бразильского специалиста и его штаб за работу, пожелав успехов в дальнейшем.
Anunciamos la salida del profe Antônio Carlos Zago, agradeciéndole profundamente su incansable labor al frente del equipo y el título logrado en esta temporada, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.#GraciasZago 🇧🇷💙🏆 pic.twitter.com/8yO0W3tInx— Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) November 12, 2022
«Боливар» уже возглавил 43-летний испанец Беньят Сан Хосе, который работал с этой командой с 2016 по 2017 годы.
Отметим, что под руководством Антонио Карлоса Заго «Боливар» в июне отпраздновал титул чемпиона Боливии.
В бразильских СМИ уже появилась информация о том, что Заго в ближайшее время может возглавить «Байю» - клуб, который входит в сферу интересов и может быть вскоре выкуплен City Football Group.
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