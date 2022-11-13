ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул пост наставника Боливара

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго покинул пост главного тренера «Боливара».

Боливийский клуб поблагодарил бразильского специалиста и его штаб за работу, пожелав успехов в дальнейшем.

Anunciamos la salida del profe Antônio Carlos Zago, agradeciéndole profundamente su incansable labor al frente del equipo y el título logrado en esta temporada, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.#GraciasZago 🇧🇷💙🏆 pic.twitter.com/8yO0W3tInx — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) November 12, 2022

«Боливар» уже возглавил 43-летний испанец Беньят Сан Хосе, который работал с этой командой с 2016 по 2017 годы.

Отметим, что под руководством Антонио Карлоса Заго «Боливар» в июне отпраздновал титул чемпиона Боливии.

В бразильских СМИ уже появилась информация о том, что Заго в ближайшее время может возглавить «Байю» - клуб, который входит в сферу интересов и может быть вскоре выкуплен City Football Group.