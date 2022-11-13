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Диназ
13.11.2022 12:00 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
13 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:05
63
0

Диназ – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 13 ноября в 12:00

13 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:05
63
0
Диназ – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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