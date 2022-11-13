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Украина. Первая лига13 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:05
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Диназ – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 13 ноября в 12:00
13 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:05
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В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.
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