В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.