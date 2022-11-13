Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Чемпионат Украины
Буковина
13.11.2022, FT 1 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:10
1209
0

Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги

До окончания первого раунда командам осталось провести два-три матча

13 ноября 2022, 22:05 | Обновлено 13 ноября 2022, 22:10
1209
0
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
ФК Эпицентр

Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги.

Досрочно обеспечили себе место в топ-8: «Полесье» Житомир, «Карпаты» Львов, ЛНЗ Черкассы, «Оболонь» Киев, «Эпицентр» Каменец-Подольский.

В 12-м туре Первой лиги «Эпицентр» дома обыграл «Карпаты» (1:0), «Полесье» нанесло поражение «Буковине» (2:1).

Матчи чемпионского раунда с участием 8 команд пройдут весной 2023 года.

Первая лига. 12-й тур, 13 ноября

Буковина Черновцы – Полесье Житомир – 1:2

Голы: Будковский, 36 (автогол) – Вакула, 47, Будковский, 67

Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:2

Голы: Клименко, 51, 62 – Рудюк, 29, Барчук, 64

Турнирная таблица

По теме:
Металлист – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Минай. Текстовая трансляция матча
Металлист – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Полесье Житомир Прикарпатье Диназ Вышгород Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Филипп Будковский Оболонь Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 57
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Бокс | 12 ноября 2022, 23:59 2
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?

Нокаутрировал всех в профи, но не продержался против Джойса в любителях

Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом
Футбол | 13.11.2022, 16:59
Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом
Не воспользовались осечками конкурентов. Динамо сыграло вничью с Колосом
Фанаты Эвертона устроили обструкцию команде. Дело чуть не дошло до драки
Футбол | 13.11.2022, 21:14
Фанаты Эвертона устроили обструкцию команде. Дело чуть не дошло до драки
Фанаты Эвертона устроили обструкцию команде. Дело чуть не дошло до драки
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Футбол | 13.11.2022, 05:42
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
11.11.2022, 17:18 6
Другие виды
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
13.11.2022, 14:30
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
12.11.2022, 07:15 6
Теннис
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 4
Футбол
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности