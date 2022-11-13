Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
До окончания первого раунда командам осталось провести два-три матча
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги.
Досрочно обеспечили себе место в топ-8: «Полесье» Житомир, «Карпаты» Львов, ЛНЗ Черкассы, «Оболонь» Киев, «Эпицентр» Каменец-Подольский.
В 12-м туре Первой лиги «Эпицентр» дома обыграл «Карпаты» (1:0), «Полесье» нанесло поражение «Буковине» (2:1).
Матчи чемпионского раунда с участием 8 команд пройдут весной 2023 года.
Первая лига. 12-й тур, 13 ноября
Буковина Черновцы – Полесье Житомир – 1:2
Голы: Будковский, 36 (автогол) – Вакула, 47, Будковский, 67
Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:2
Голы: Клименко, 51, 62 – Рудюк, 29, Барчук, 64
Турнирная таблица
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