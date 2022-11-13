Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Буковина
13.11.2022 13:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:00
53
0

Буковина – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 13 ноября в 13:00

13 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:00
53
0
Буковина – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

По теме:
Ворскла – Днепр-1. Известны составы команд
Диназ – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Чернигова: «Такого бардака за 30 лет в футболе не видел»
смотреть онлайн Полесье Житомир Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Футбол | 12 ноября 2022, 16:38 15
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения

Румынский специалист все-таки нацелен довести сезон до конца

ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
Футбол | 12 ноября 2022, 18:02 4
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ

Украинца заменили в первом тайме

Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»
MMA | 13.11.2022, 08:34
Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»
Чжан ВЕЙЛИ: «Я мечтала об этом каждый день»
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
Футбол | 12.11.2022, 22:11
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 13.11.2022, 01:59
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
Аль-Айн Реброва с Ярмоленко вырвал ничью у звездного конкурента в ОАЭ
12.11.2022, 20:10
Футбол
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 1
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
12.11.2022, 13:00
Футбол
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 6
Баскетбол
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
11.11.2022, 17:18 6
Другие виды
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
12.11.2022, 23:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности