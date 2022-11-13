Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:00
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Буковина – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 13 ноября в 13:00
13 ноября 2022, 11:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 12:00
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В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором черновицкая «Буковина» примет житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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