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Чемпионат Англии
Ливерпуль
12.11.2022, FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
13 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 09:40
307
0

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии

13 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 09:40
307
0
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
АПЛ

В субботу, 12 ноября, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1. Автором победного для команды Юргена Клоппа дубля стал Дарвин Нуньес.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 6 место с 22 очками. «Саутгемптон» идет на 19 позиции, имея 12 пунктов.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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