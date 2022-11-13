В субботу, 12 ноября, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1. Автором победного для команды Юргена Клоппа дубля стал Дарвин Нуньес.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 6 место с 22 очками. «Саутгемптон» идет на 19 позиции, имея 12 пунктов.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1

Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9.

Видеообзор матча