12.11.2022, FT 3 : 1
Англия13 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 09:40
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Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1. Победный дубль Нуньеса. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии
13 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 13 ноября 2022, 09:40
307
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В субботу, 12 ноября, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1. Автором победного для команды Юргена Клоппа дубля стал Дарвин Нуньес.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 6 место с 22 очками. «Саутгемптон» идет на 19 позиции, имея 12 пунктов.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1
Голы: Фирмино, 6, Нуньес, 21, 42 – Адамс, 9.
Видеообзор матча
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