В субботу, 12 ноября, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд», вместимостью 53 394 зрителея состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном». Стартовый свисток в матче прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Подопечные Юргена Клоппа занимают в таблице АПЛ 8 место с 19 набранными очками. В 13 матчах они одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 матча проиграли. Можно вспомнить, что по итогам предыдущего сезона-2021/2022 «Ливерпуль» имел в пассиве лишь 2 поражения при 8 ничьих, зато победил в 28 поединках.

В своем последнем матче мерсисайдцы выиграли. Они на выезде переиграли «Тоттенхэм» со счетом 2:1. На игру со «шпорами» игроки «Ливерпуля» выходили с грузом ответственности после двух кряду поражений – со счетом 0:1 от «Ноттингема» на его поле и со счетом 1:2 от «Лидса» в родных стенах.

В предстоящей встрече партнерам не помогут Артур, Луис Диас, Диогу Жота, Кейта и Матип. Нет ясности по Милнеру, у которого была травма головы.

Саутгемптон

9 ноября «Саутгемптон» провел матч Кубка английской лиги против «Шеффилд Уэнсдей», в котором добился победы по пенальти – 6:5, основное время 1:1. На этот матч команда вышла без немецкого тренера Ральфа Хазенхюттля, уволенного несколькими днями ранее. Отставка экс-наставника произошла после очередного поражения «святых» в АПЛ.

6 ноября «Саутгемптон» дома проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:4, а неделей ранее команда проиграла 0:1 на поле «Кристал Пэлас». Правда, перед этим у «святых» была почетная ничья 1:1 в противостоянии с «Арсеналом», который сейчас является лидером таблицы АПЛ.

Сам же «Саутгемптон» в пелотоне нынешней английской Премьер-лиги располагается на 18 месте с 12 очками после 14 игр. Ниже него только «Вулверхэмптон» и «Ноттингем», у которых по 10 пунктов.

К слову, на игру с «Ливерпулем» «святых» выведет экс-наставник «Лутона» Натан Джонс. Это будет его дебют.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиотт, Фабиньо, Тьягу Алькантара, Салах, Нуньес, Фирмино.

Саутгемптон: Базуну – Лавия, Белла-Кочап, Салису, Перро, Уорд-Праус, Мейтленд-Найлс, Армстронг, Эльюнусси, Адамс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

12 ноября, суббота