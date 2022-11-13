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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 01:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 01:11
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0

Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября в 13:00 поединок 13 тура Украинской Премьер-Лиги

13 ноября 2022, 01:10 | Обновлено 13 ноября 2022, 01:11
13
0
Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть Александрия и ровенский Верес. Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Верес».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканале Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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