Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 00:58 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
В Александрии состоится матч 13 тура Украинской Премьер-лиги
13 ноября 2022, 00:58 |
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В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть Александрия и ровенский Верес. Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.
Команды рассудит львовянин Александр Шандор.
«Александрия» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Верес».
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