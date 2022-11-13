Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 00:58 |
10
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес

В Александрии состоится матч 13 тура Украинской Премьер-лиги

13 ноября 2022, 00:58 |
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Верес
УПЛ

В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть Александрия и ровенский Верес. Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.

Команды рассудит львовянин Александр Шандор.

«Александрия» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Верес».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александрия – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Колос. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Верес где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке
Футбол | 12 ноября 2022, 21:25 0
Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке
Шупо-Мотинг снова забил. Бавария уверенно разобралась с Шальке

Мюнхенцы на классе выиграли в гостях

Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Футбол | 12 ноября 2022, 16:33 13
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте
Манчестер Сити проиграл в матче АПЛ, пропустив на 98-й минуте

Команда Хосепа Гвардиолы не сумела уйти на перерыв в хорошем настроении

Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Теннис | 12.11.2022, 07:15
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
Япония – Украина – 0:3. Жирная точка от Костюк. Марта разгромила Учидзиму
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
Футбол | 12.11.2022, 22:11
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
ЛЭМПАРД: «Арбитр неправильно засчитал гол, когда травмировался Миколенко»
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Футбол | 12.11.2022, 16:38
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
11.11.2022, 12:45 1
Бокс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
11.11.2022, 06:15
Футбол
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
11.11.2022, 21:44 1
Баскетбол
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
11.11.2022, 17:18 6
Другие виды
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08 1
Футбол
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
11.11.2022, 18:13 2
Футбол
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
Изменено время начала матча 13-го тура УПЛ Динамо – Колос
11.11.2022, 13:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности