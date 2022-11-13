В воскресенье, 13 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть Александрия и ровенский Верес. Игра пройдет в Александрии на поле КСК «Ника», начало – в 13:00.

Команды рассудит львовянин Александр Шандор.

«Александрия» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+.