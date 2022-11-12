Главный тренер Борнмута: «Надеюсь, что с Миколенко все в порядке»
Гари О'Нил – о травме украинского защитника
Главный тренер «Борнмута» Гари О’Нил после матча 16-го тура АПЛ против «Эвертона» прокомментировал травму, полученную украинским защитником команды-соперника Виталием Миколенко:
«Я не увидел самого момента, в котором Миколенко получил этот удар. Увидел, что он на газоне уже после того, как мы забили гол. Надеюсь, с Миколенко всё в порядке. Правда, мне показалось, что он травмировал не голову, а плечо. В любом случае, здоровье футболиста важнее всего».
Отметим, что Миколенко в матче с «Борнмутом» получил травму на 29-й минуте игры и не смог продолжить матч. О характере повреждения футболиста пока ничего не сообщается. К слову, «ириски» этот матч проиграли.
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