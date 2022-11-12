Украина. Премьер лига12 ноября 2022, 21:35 |
238
2
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Заря
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» пройдет поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги
12 ноября 2022, 21:35 |
238
2
В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 15:00.
«Шахтер» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которым следите здесь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 ноября 2022, 17:57 0
«Наполи» нацелился на чемпионский титул
Футбол | 12 ноября 2022, 18:02 3
Украинца заменили в первом тайме
Футбол | 12.11.2022, 11:49
Футбол | 12.11.2022, 18:28
Другие виды | 12.11.2022, 17:46
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А если бы Заря принимала, то вся страна смотрелa бы матч по телевизору. Во как закручено. ((
И снова на арене эта баба со свистком.... По всей вероятности,очередной ее жертвой будет Заря. Дерби на уровне столиц так называемых ДНР и ЛНР. Событие мирового масштаба.Это Кате как-бы компенсация за непопадание в Катар....
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2022, 13:45 1
11.11.2022, 18:13 2
10.11.2022, 20:18 3
12.11.2022, 00:23 6
10.11.2022, 20:30 1
11.11.2022, 10:58 1
12.11.2022, 07:15 6
11.11.2022, 01:55 2