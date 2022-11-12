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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 21:35 |
238
2

Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Заря

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» пройдет поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги

12 ноября 2022, 21:35 |
238
2
Где смотреть онлайн матча чемпионата Украины Шахтер – Заря
ФК Шахтер

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которым следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 2
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А если бы Заря принимала,  то вся страна смотрелa бы матч по телевизору.    Во как закручено. ((
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-1
Выталкиватель парашутистов
И снова на арене эта баба со свистком.... По всей вероятности,очередной ее жертвой будет Заря. Дерби на уровне столиц  так называемых ДНР и ЛНР. Событие мирового масштаба.Это Кате как-бы компенсация за непопадание в Катар....
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-2
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