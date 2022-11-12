В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 15:00.

«Шахтер» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Поединок можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которым следите здесь.