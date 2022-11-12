Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Форвард хочет как можно больше сыграть за «Шахтер» до зимней паузы
21-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре попросил главного тренера сборной Буркина-Фасо Юбера Велю обойтись без его услуг в ближайшее время из-за того, чтобы футболист не выпал из игрового ритма клубной команды.
«У нас был разговор, он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в ритм соревнований. Я полностью с ним согласился в этом мнении», — заявил Велю.
По этой причине фамилии Траоре не оказалось в списке вызванных игроков в сборную Буркина-Фасо, которая 19 ноября сыграет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуар на стадионе «Марракеш» в Марокко.
Ранее сообщалось об интересе к Лассине Траоре со стороны «Милана» и «Брайтона».
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