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  4. Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 11:47 |
1129
0

Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо

Форвард хочет как можно больше сыграть за «Шахтер» до зимней паузы

12 ноября 2022, 11:47 |
1129
0
Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

21-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре попросил главного тренера сборной Буркина-Фасо Юбера Велю обойтись без его услуг в ближайшее время из-за того, чтобы футболист не выпал из игрового ритма клубной команды.

«У нас был разговор, он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в ритм соревнований. Я полностью с ним согласился в этом мнении», — заявил Велю.

По этой причине фамилии Траоре не оказалось в списке вызванных игроков в сборную Буркина-Фасо, которая 19 ноября сыграет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуар на стадионе «Марракеш» в Марокко.

Ранее сообщалось об интересе к Лассине Траоре со стороны «Милана» и «Брайтона».

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Лассина Траоре Шахтер Донецк сборная Буркина-Фасо по футболу товарищеские матчи сборная Кот-д'Ивуара по футболу Юбер Велю
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Источник Afrik-Foot
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