Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо

21-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре попросил главного тренера сборной Буркина-Фасо Юбера Велю обойтись без его услуг в ближайшее время из-за того, чтобы футболист не выпал из игрового ритма клубной команды.

«У нас был разговор, он объяснил мне, что у его клуба много поздних игр и что он хочет воспользоваться этими поздними играми, чтобы вернуться в ритм соревнований. Я полностью с ним согласился в этом мнении», — заявил Велю.

По этой причине фамилии Траоре не оказалось в списке вызванных игроков в сборную Буркина-Фасо, которая 19 ноября сыграет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуар на стадионе «Марракеш» в Марокко.

Ранее сообщалось об интересе к Лассине Траоре со стороны «Милана» и «Брайтона».