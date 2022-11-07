Обойдется в 10 млн евро. Милану интересен нападающий Шахтера

Итальянский «Милан» начал активно планировать трансферную кампанию на летнее межсезонье.

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини одной из приоритетных кандидатур для усиления состава команды летом 2023 года видит 21-летнего форварда «Шахтера» Лассину Траоре.

Ожидается, что трансфер Траоре обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, и это та возможность, которую итальянский клуб не должен упустить.

Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его покупка в июле 2021 года обошлась «горнякам» в 10 миллионов евро.

Ранее помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини назвал Траоре одним из ключевых молодых талантов донецкого клуба.