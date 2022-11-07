Обойдется в 10 млн евро. Милану интересен нападающий Шахтера
Итальянский клуб присматривается к Лассине Траоре
Итальянский «Милан» начал активно планировать трансферную кампанию на летнее межсезонье.
Технический директор «россонери» Паоло Мальдини одной из приоритетных кандидатур для усиления состава команды летом 2023 года видит 21-летнего форварда «Шахтера» Лассину Траоре.
Ожидается, что трансфер Траоре обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, и это та возможность, которую итальянский клуб не должен упустить.
Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его покупка в июле 2021 года обошлась «горнякам» в 10 миллионов евро.
Ранее помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини назвал Траоре одним из ключевых молодых талантов донецкого клуба.
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