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  4. Обойдется в 10 млн евро. Милану интересен нападающий Шахтера
Украина. Премьер лига
07 ноября 2022, 11:40 |
1737
6

Обойдется в 10 млн евро. Милану интересен нападающий Шахтера

Итальянский клуб присматривается к Лассине Траоре

07 ноября 2022, 11:40 |
1737
6
Обойдется в 10 млн евро. Милану интересен нападающий Шахтера
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Итальянский «Милан» начал активно планировать трансферную кампанию на летнее межсезонье.

Технический директор «россонери» Паоло Мальдини одной из приоритетных кандидатур для усиления состава команды летом 2023 года видит 21-летнего форварда «Шахтера» Лассину Траоре.

Ожидается, что трансфер Траоре обойдется «Милану» в 10 миллионов евро, и это та возможность, которую итальянский клуб не должен упустить.

Контракт Траоре с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его покупка в июле 2021 года обошлась «горнякам» в 10 миллионов евро.

Ранее помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини назвал Траоре одним из ключевых молодых талантов донецкого клуба.

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Источник Pianeta Milan
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Комментарии 6
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Dreifus
Думаю за десятку не отдадут.
Он больше конечно не стоит, да и конкретно не в форме сейчас, но остаться с одним Сиканом будет жестко.
Он еще молодой - можно его еще годик в Шахте помариновать.
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+4
Умник
Если он будет и дальше хавать наш борщ с пампушками, його на зважані візьмуть а не в Мілан
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0
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це був би чудовий трансфер і для Шахтаря (вийдуть в 0, реклама своїх футболістів + Траоре не основний), для Мілана (купити молодого, ще перспективного нападника за 10 міліонів на доволі проблемну позицію (Жиру вже не молодий) + якщо не загарає, то не велика проблема) і для Траоре теж крутий трансфер (Мілан крутіша команда, буде мати достатьно ігрового часу + я впевнений і зарплата буде вища). Короче, сподіваюся це правда, і що цей трансфер все таки буде
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-1
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