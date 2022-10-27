Не только Мудрик. Николини похвастался молодыми талантами Шахтера

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини после оценки потенциального трансфера Михаила Мудрика рассказал, что в донецком клубе есть и другие достойные таланты.

«Например, Лассина Траоре. Это очень сильный игрок, который сейчас возвращается на свой уровень. Очевидно, у Лассины другая оценка с точки зрения трансферной стоимости, чем у Мудрика: у него другая история, у него другой рынок».

«Также я рекомендую вратаря нашей сборной Трубина, на его второй год в Лиге чемпионов нет более сильных молодых профилей. Бондарь, чемпион мира до 20 лет – это очень сильный центральный защитник; Судаков, 2002 года рождения, играет Иньесту; Бондаренко — капитан U-21. Это футболисты, которые играют каждые три дня и уже выигрывали чемпионаты», - сказал Николини.