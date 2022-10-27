Не только Мудрик. Николини похвастался молодыми талантами Шахтера
Воспитанники академии теперь высоко ценятся в донецком клубе
Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини после оценки потенциального трансфера Михаила Мудрика рассказал, что в донецком клубе есть и другие достойные таланты.
«Например, Лассина Траоре. Это очень сильный игрок, который сейчас возвращается на свой уровень. Очевидно, у Лассины другая оценка с точки зрения трансферной стоимости, чем у Мудрика: у него другая история, у него другой рынок».
«Также я рекомендую вратаря нашей сборной Трубина, на его второй год в Лиге чемпионов нет более сильных молодых профилей. Бондарь, чемпион мира до 20 лет – это очень сильный центральный защитник; Судаков, 2002 года рождения, играет Иньесту; Бондаренко — капитан U-21. Это футболисты, которые играют каждые три дня и уже выигрывали чемпионаты», - сказал Николини.
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вратаря продать очень трудно.
Бондаренко вряд ли вырастет выше чем добротный игрок уровня УПЛ, а Бондарь лишь по счастливому стечению обстоятельств не показал себя в ЛЧ как в сборной.
там еще на подходе Очеретько, который имеет данные чтобы вырости в игрока на продажу.