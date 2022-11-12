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  4. Мбаппе заявил, что сборная Франции постарается выиграть второй ЧМ подряд
Чемпионат мира
12 ноября 2022, 02:50 |
52
0

Мбаппе заявил, что сборная Франции постарается выиграть второй ЧМ подряд

Французский форвард – о возможности выиграть мундиаль дважды подряд

12 ноября 2022, 02:50 |
52
0
Мбаппе заявил, что сборная Франции постарается выиграть второй ЧМ подряд
Instagram. Килиан Мбаппе

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможности для команды выиграть чемпионат мира дважды подряд:

«Это мой менталитет с юных лет: всегда делать больше, раздвигать границы. Для меня победа в чемпионате мира не стала концом. Это была первая глава чего-то безумного. Это так сложно – выиграть чемпионат мира дважды подряд, но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает. Так что будем пробовать. Думаю, у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. И за нами Франция».

Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Национальная команда Франции является действующим победителем турнира. Ранее стала известна заявка команды на мундиаль.

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Килиан Мбаппе ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу
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Источник Sports Illustrated
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