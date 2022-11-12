Мбаппе заявил, что сборная Франции постарается выиграть второй ЧМ подряд

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможности для команды выиграть чемпионат мира дважды подряд:

«Это мой менталитет с юных лет: всегда делать больше, раздвигать границы. Для меня победа в чемпионате мира не стала концом. Это была первая глава чего-то безумного. Это так сложно – выиграть чемпионат мира дважды подряд, но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает. Так что будем пробовать. Думаю, у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. И за нами Франция».

Отметим, что ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Национальная команда Франции является действующим победителем турнира. Ранее стала известна заявка команды на мундиаль.