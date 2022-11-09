Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре
Действующим чемпионам мира будет сложно защитить свой титул
Стала известна заявка сборной Франции на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды, которая является действующим чемпионом, на вошли 25 игроков.
Вратари: Льорис («Тоттенхэм»), Ареола («Вест Хэм»), Манданда («Ренн»).
Защитники: Лукас Эрнандес, Юпамекано, Павар (все – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Кимпембе («ПСЖ»), Конате («Ливерпуль»), Кунде («Барселона»), Салиба («Арсенал»), Варан («Манчестер Юнайтед»).
Полузащитники: Камавинга, Тчуамени (оба – «Реал»), Фофана («Монако»), Гендузи, Верету (оба – «Марсель»), Рабьо («Ювентус»).
Нападающие: Бензема («Реал»), Коман («Бавария»), Дембеле («Барселона»), Жиру («Милан»), Гризманн («Атлетико»), Мбаппе («ПСЖ»), Нкунку («Лейпциг»).
На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Франции сыграет в квартете E с командами Австралии, Дании и Туниса.
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