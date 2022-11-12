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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
12.11.2022 12:00 - : -
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
12 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 06:40
35
0

Нива Тернополь – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги

12 ноября 2022, 02:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 06:40
35
0
Нива Тернополь – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 12 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Нива» из Тернополя примет «Мариуполь». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Нива Тернополь – Мариуполь

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ФСК Мариуполь
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Источник Sport.ua
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