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Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 11 ноября 2022, 15:01
397
0

Луческу отметил во главе Динамо победный юбилей

Румынский тренер отпраздновал юбилей

11 ноября 2022, 14:58 | Обновлено 11 ноября 2022, 15:01
397
0
Луческу отметил во главе Динамо победный юбилей
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

В четверг, 10 ноября, киевское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата Украины обыграло «Александрию» со счетом 3:1. Для «бело-синих» этот выигрыш под руководством Мирчи Луческу стал юбилейным – 40-м в поединках украинской Премьер-лиги.

Чтобы достичь такого показателя, «Динамо» пришлось провести 54 матча.

Ко всему прочему, победа «Динамо» над «Александрией» стала для киевлян в эпоху Луческу 20-й домашней. Провела команда на своем поле за это время 30 встреч.

«Динамо» в турнирной таблице УПЛ занимает 5 место с 19 очками.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу хочет покинуть киевское «Динамо», и близок к договоренности с руководством клуба относительно этого.

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Источник ФК Динамо Киев
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