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  4. Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:11
3799
16

Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся

Румынский специалист покинет команду

04 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:11
3799
16
Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зимой покинет команду. Об этом и о причинах такого решения сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«В декабре финально сядут за стол и договорятся.

Обстановка в команде – полное и обоюдное неприятие, отторжение. Нервозность и истеричность. Начиная с отношений между тренерским штабом и игроками, между тренерским штабом и руководством, между руководством и теми с другими. Внутри клуба активно и безуспешно ведется поиск виновных, а не поиск путей преодоления. В этом вся суть», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Динамо» впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы.

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Комментарии 16
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maxxxx5577
при чому тут Луческу? він же сказав шо у всьому винні переїзди 
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+5
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ass36
Он уже стар а они его заставляют кочевать с места на места и ещё требуют результат, дайте дорогу молодым.
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+3
igorek
В Динамо нужно менять не только тренера а много чего и в самом клубе и в команде много чего переполоть и удалить.
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+2
Gargantua
к сожалению, я тоже склоняюсь к тому, что отставка лучший выход.
Луческу был тем, кто поставил в Динамо комбинаторику, еомандные взаимодействия. И это есть даже сейчас на фоне глубокого крииса.
Но тренерское ремесло имеет много компонентов. Это и управелние физподготовкой, и селекция, и психологическая подготовка. И тут сплошные провалы. 
к раннему началу сезона и поддержанию формы осенью оказались не готовы, селекционные решения Луческу преимущественно ошибочны, психологически команда сломлена и попытки реанимации безуспешны. При определении состава постоянно чувствуется фаворитизм на грани маразма.
Видимо отставки не избежать.
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+2
roman_kros
Луческу міг піти красиво, якби зробив це після першого сезону, а так піде як середньостатистичне динамівське серце.
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+1
lenares85
Якоюсь маячню попахуе, гравці казали що поважають тренера а він їх, а переїзди їм жити не дпють і трегеруваться
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+1
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Am
Коли у суркісів вже заберуть Динамо?
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+1
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Veter
То есть то, что Луческу запрыгнул в Динамо, видя календарь Шахтёра после КОВИДных переносов, и сполна это использовал, полностью теперь подтверждается. Потому что дальше всё поехало по рельсам физкультурников. Вот теперь можно и Вернидуба переменивать, как Поттера из Альбиона в Челси.
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0
Умник
Увидим. 
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0
lenares85
Шевченко он без роботи, у нього очі горять, правда чи захоче їхати коли ракети літають
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-3
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