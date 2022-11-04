Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Румынский специалист покинет команду
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зимой покинет команду. Об этом и о причинах такого решения сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«В декабре финально сядут за стол и договорятся.
Обстановка в команде – полное и обоюдное неприятие, отторжение. Нервозность и истеричность. Начиная с отношений между тренерским штабом и игроками, между тренерским штабом и руководством, между руководством и теми с другими. Внутри клуба активно и безуспешно ведется поиск виновных, а не поиск путей преодоления. В этом вся суть», – сказано в сообщении.
Отметим, что «Динамо» впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы.
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Луческу был тем, кто поставил в Динамо комбинаторику, еомандные взаимодействия. И это есть даже сейчас на фоне глубокого крииса.
Но тренерское ремесло имеет много компонентов. Это и управелние физподготовкой, и селекция, и психологическая подготовка. И тут сплошные провалы.
к раннему началу сезона и поддержанию формы осенью оказались не готовы, селекционные решения Луческу преимущественно ошибочны, психологически команда сломлена и попытки реанимации безуспешны. При определении состава постоянно чувствуется фаворитизм на грани маразма.
Видимо отставки не избежать.