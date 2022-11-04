Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу зимой покинет команду. Об этом и о причинах такого решения сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«В декабре финально сядут за стол и договорятся.

Обстановка в команде – полное и обоюдное неприятие, отторжение. Нервозность и истеричность. Начиная с отношений между тренерским штабом и игроками, между тренерским штабом и руководством, между руководством и теми с другими. Внутри клуба активно и безуспешно ведется поиск виновных, а не поиск путей преодоления. В этом вся суть», – сказано в сообщении.

Отметим, что «Динамо» впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы.