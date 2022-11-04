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Лига Европы
04 ноября 2022, 13:46 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:51
283
0

Динамо впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы

В шести матчах киевляне добыли всего одно очко

04 ноября 2022, 13:46 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:51
283
0
Динамо впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы
ФК Динамо

«Динамо» третий раз в истории не сумело преодолеть групповой барьер Лиги Европы. Но, если в двух предыдущих случаях киевляне занимали 3-е место, которое, к слову, сегодня давало бы возможность продолжить выступление в Лиге конференций, то ныне они замкнули турнирную таблицу, набрав в 6 матчах всего одно очко.

Среди украинских клубов худший результат имел только «Металлист», который в сезоне-2014/15 потерпел поражение во всех играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге Европы

Сезон

Клуб

В

Н

П

М

О

Тренер

2014/15

Металлист

0

0

6

3-10

0

Игорь РАХАЕВ

2010/11

Карпаты

0

1

5

4-15

1

Олег КОНОНОВ

2022/23

Динамо

0

1

5

5-11

1

Мирча ЛУЧЕСКУ

2011/12

Ворскла

0

2

4

4-10

2

Николай ПАВЛОВ

2016/17

Заря

0

2

4

2-8

2

Юрий ВЕРНИДУБ

2019/20

Александрия

0

3

3

6-10

3

Владимир ШАРАН
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Источник Sport.ua
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