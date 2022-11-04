Динамо впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы
В шести матчах киевляне добыли всего одно очко
«Динамо» третий раз в истории не сумело преодолеть групповой барьер Лиги Европы. Но, если в двух предыдущих случаях киевляне занимали 3-е место, которое, к слову, сегодня давало бы возможность продолжить выступление в Лиге конференций, то ныне они замкнули турнирную таблицу, набрав в 6 матчах всего одно очко.
Среди украинских клубов худший результат имел только «Металлист», который в сезоне-2014/15 потерпел поражение во всех играх.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге Европы
|
Сезон
|
Клуб
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Тренер
|
2014/15
|
Металлист
|
0
|
0
|
6
|
3-10
|
0
|
Игорь РАХАЕВ
|
2010/11
|
Карпаты
|
0
|
1
|
5
|
4-15
|
1
|
Олег КОНОНОВ
|
2022/23
|
Динамо
|
0
|
1
|
5
|
5-11
|
1
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2011/12
|
Ворскла
|
0
|
2
|
4
|
4-10
|
2
|
Николай ПАВЛОВ
|
2016/17
|
Заря
|
0
|
2
|
4
|
2-8
|
2
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
2019/20
|
Александрия
|
0
|
3
|
3
|
6-10
|
3
|
Владимир ШАРАН
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