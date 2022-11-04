Динамо впервые заняло последнее место в группе в Лиге Европы

«Динамо» третий раз в истории не сумело преодолеть групповой барьер Лиги Европы. Но, если в двух предыдущих случаях киевляне занимали 3-е место, которое, к слову, сегодня давало бы возможность продолжить выступление в Лиге конференций, то ныне они замкнули турнирную таблицу, набрав в 6 матчах всего одно очко.

Среди украинских клубов худший результат имел только «Металлист», который в сезоне-2014/15 потерпел поражение во всех играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, занимавшие 4-е место в группе в Лиге Европы