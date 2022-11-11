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  4. ШУЛЯНСКИЙ – про гол в ворота Динамо: «Очень хотел забить родному клубу»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 09:55 |
459
1

ШУЛЯНСКИЙ – про гол в ворота Динамо: «Очень хотел забить родному клубу»

Нападающий «Александрии» поделился эмоциями после игры с киевской командой

11 ноября 2022, 09:55 |
459
1
ШУЛЯНСКИЙ – про гол в ворота Динамо: «Очень хотел забить родному клубу»
ФК Александрия. Артем Шулянский

Форвард «Александрии» Артем Шулянский поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо», в котором ему удалось отличиться первый гол в профессиональной карьере:

«Еще перед матчем думал, что хочу забить родному клубу. Я не попал в первую команду «Динамо», но прогрессирую в «Александрии». Киевляне меня воспитали. Сначала были эмоции, но потом решил не праздновать гол».

21-летний Шулянский перешел в «Александрию» из «Динамо» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента и провел в текущем сезоне семь матчей, в которых забил один гол. Ранее Артем выступал за юниорскую команду киевского клуба, за которую провел десять поединков и забил один гол в Юношеской лиги УЕФА.

Отметим, что матч 12-го тура УПЛ «Динамо» – «Александрия» завершился со счетом 3:1 в пользу киевлян.

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Источник Профутбол
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Gargantua
и это реальная проблема менеджмента
проср..ть Шулянского и подписать на то же место Кабаева.
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