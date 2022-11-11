ШУЛЯНСКИЙ – про гол в ворота Динамо: «Очень хотел забить родному клубу»

Форвард «Александрии» Артем Шулянский поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо», в котором ему удалось отличиться первый гол в профессиональной карьере:

«Еще перед матчем думал, что хочу забить родному клубу. Я не попал в первую команду «Динамо», но прогрессирую в «Александрии». Киевляне меня воспитали. Сначала были эмоции, но потом решил не праздновать гол».

21-летний Шулянский перешел в «Александрию» из «Динамо» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента и провел в текущем сезоне семь матчей, в которых забил один гол. Ранее Артем выступал за юниорскую команду киевского клуба, за которую провел десять поединков и забил один гол в Юношеской лиги УЕФА.

Отметим, что матч 12-го тура УПЛ «Динамо» – «Александрия» завершился со счетом 3:1 в пользу киевлян.