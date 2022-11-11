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Чемпионат Украины
Эпицентр
11.11.2022 14:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
11 ноября 2022, 09:22 |
59
0

Эпицентр – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 14:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги

11 ноября 2022, 09:22 |
59
0
Эпицентр – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» из города Каменец-Подольский примет львовские «Карпаты». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

14:00. Эпицентр – Карпаты Львов

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Источник Sport.ua
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