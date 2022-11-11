11.11.2022 14:00 - : -
Украина. Первая лига11 ноября 2022, 09:22 |
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Эпицентр – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 14:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
11 ноября 2022, 09:22 |
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В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» из города Каменец-Подольский примет львовские «Карпаты». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
14:00. Эпицентр – Карпаты Львов
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