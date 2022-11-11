В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» из города Каменец-Подольский примет львовские «Карпаты». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

14:00. Эпицентр – Карпаты Львов