В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа В

12:00. Металлург Зп. – Скорук