11.11.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига11 ноября 2022, 07:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:04
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Металлург Зп – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги
11 ноября 2022, 07:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:04
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В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа В
12:00. Металлург Зп. – Скорук
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