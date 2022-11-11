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Чемпионат Украины
Металлург Зп
11.11.2022 12:00 - : -
Скорук
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Украина. Первая лига
11 ноября 2022, 07:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:04
34
0

Металлург Зп – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 12-го тура Первой лиги

11 ноября 2022, 07:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 08:04
34
0
Металлург Зп – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлург Запорожье

В пятницу, 11 ноября, состоится матч 12-го тура группы В Первой лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет «Скорук» из Томаковки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа В

12:00. Металлург Зп. – Скорук

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Источник Sport.ua
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