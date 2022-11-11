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  4. Болельщики создали петицию о переносе ЧМ-2022 из-за травмы Мане
Чемпионат мира
11 ноября 2022, 07:27 |
270
1

Болельщики создали петицию о переносе ЧМ-2022 из-за травмы Мане

Шаманы не помогут?

11 ноября 2022, 07:27 |
270
1
Болельщики создали петицию о переносе ЧМ-2022 из-за травмы Мане
Instagram. Садио Мане

Болельщики сборной Сенегала создали петицию по переносу ЧМ-2022 по футболу из-за травмы их нападающего Садио Мане.

«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны перенести чемпионат мира ради него!».

Именно так говорится в заявлении авторов петиции. Подписать петицию с требованием о переносе чемпионата мира может любой желающий.

Отметим, что в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» Мане получил травму правой малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что в Сенегале обратятся к шаманам, чтобы Мане смог поехать на мундиаль.

По теме:
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Садио Мане ЧМ-2022 по футболу сборная Сенегала по футболу травма
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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
Дураки .Иран убивает людей в своей стране и даёт ракеты русским фашистам .Петиция по отстранению Ирана нужна а таких как Мане полмира 
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