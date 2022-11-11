Болельщики создали петицию о переносе ЧМ-2022 из-за травмы Мане
Шаманы не помогут?
Болельщики сборной Сенегала создали петицию по переносу ЧМ-2022 по футболу из-за травмы их нападающего Садио Мане.
«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны перенести чемпионат мира ради него!».
Именно так говорится в заявлении авторов петиции. Подписать петицию с требованием о переносе чемпионата мира может любой желающий.
Отметим, что в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» Мане получил травму правой малоберцовой кости.
Ранее сообщалось, что в Сенегале обратятся к шаманам, чтобы Мане смог поехать на мундиаль.
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