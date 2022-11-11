Реал Мадрид

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».

На 40-й минуте счет открыл Эдер Милитао с передачи Тони Крооса, а после перерыва сам Кроос забил второй гол команды.

На 82-й минуте 34-летний Лукас Перес, экс-игрок Карпат (2011–2013) и Динамо (2013), отыграл один мяч.

«Реал» с 35 очками преследует Барсу, у которой 37 баллов, а «Кадис» располагается на 19-й позиции (11 очков).

Лига 1. 14-й тур, 10 ноября

Реал – Кадис – 2:1

Голы: Эдер Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас Перес, 82

ГОЛ! 1:0. Эдер Милитао, 40 мин.

ГОЛ! 2:0. Кроос, 70 мин.

ГОЛ! 2:1. Лукас Перес, 82 мин.