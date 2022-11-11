Реал Мадрид

Реал – Кадис – 2:1. Мяч экс-игрока Динамо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».
На 40-й минуте счет открыл Эдер Милитао с передачи Тони Крооса, а после перерыва сам Кроос забил второй гол команды.
На 82-й минуте 34-летний Лукас Перес, экс-игрок Карпат (2011–2013) и Динамо (2013), отыграл один мяч.
«Реал» с 35 очками преследует Барсу, у которой 37 баллов, а «Кадис» располагается на 19-й позиции (11 очков).
Лига 1. 14-й тур, 10 ноября
Реал – Кадис – 2:1
Голы: Эдер Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас Перес, 82
ГОЛ! 1:0. Эдер Милитао, 40 мин.
ГОЛ! 2:0. Кроос, 70 мин.
ГОЛ! 2:1. Лукас Перес, 82 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бело-синие» не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника в концовке поединка
Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе