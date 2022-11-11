Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Кадис – 2:1. Мяч экс-игрока Динамо. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.11.2022, FT 2 : 1
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 01:52
123
0

Реал – Кадис – 2:1. Мяч экс-игрока Динамо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании

11 ноября 2022, 01:30 | Обновлено 11 ноября 2022, 01:52
123
0
Реал – Кадис – 2:1. Мяч экс-игрока Динамо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».

На 40-й минуте счет открыл Эдер Милитао с передачи Тони Крооса, а после перерыва сам Кроос забил второй гол команды.

На 82-й минуте 34-летний Лукас Перес, экс-игрок Карпат (2011–2013) и Динамо (2013), отыграл один мяч.

«Реал» с 35 очками преследует Барсу, у которой 37 баллов, а «Кадис» располагается на 19-й позиции (11 очков).

Лига 1. 14-й тур, 10 ноября

Реал – Кадис – 2:1

Голы: Эдер Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас Перес, 82

ГОЛ! 1:0. Эдер Милитао, 40 мин.

ГОЛ! 2:0. Кроос, 70 мин.

ГОЛ! 2:1. Лукас Перес, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
По теме:
ВИДЕО. Украина обыграла Косово в важном матче отбора к ЧМ-2024 по футзалу
Реал одержал победу над Кадисом. Экс-игрок Карпат и Динамо забил Мадриду
Серия А. 17-летний вундеркинд принес Лацио победу над Монцей
Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Лукас Перес Ла Лига Кадис Эдер Милитао видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
Футбол | 10 ноября 2022, 16:55 41
С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии

«Бело-синие» не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника в концовке поединка

Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Футбол | 10 ноября 2022, 19:19 1
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 10.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты
Олимпийские игры | 10.11.2022, 20:01
Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты
Беленюк вызвал Вадима Гутцайта на публичные дебаты
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
Теннис | 10.11.2022, 11:35
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
09.11.2022, 15:50 3
Футбол
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
10.11.2022, 13:55 5
Война
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
09.11.2022, 13:24
Футбол
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
09.11.2022, 12:01 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
09.11.2022, 09:55
Теннис
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
10.11.2022, 23:35
Другие виды
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
10.11.2022, 08:32 3
Война
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
09.11.2022, 17:06 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности