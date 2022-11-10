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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
10.11.2022 22:30 - : -
Кадис
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Испания
10 ноября 2022, 09:19 | Обновлено 10 ноября 2022, 09:20
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0

Реал – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Мадридцы должны выиграть после двух матчей без побед

10 ноября 2022, 09:19 | Обновлено 10 ноября 2022, 09:20
41
0
Реал – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 ноября, в Мадриде на поле арены «Сантьяго Бернабеу», вместимостью 81 044 зрителя, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» сыграет с «Кадисом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Реад Мадрид

Команда Карло Анчелотти в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 2 место. Она в 13матчах набрала 32 очка, имея 10 побед и 2 ничьи при 1 поражении. «Реал» на данный момент отстает на 5 пунктов от лидирующей «Барселоны». Впрочем, каталонцы провели на одну игру больше.

Свое единственное поражение в Примере «галактикос» пережили в предыдущем туре. Они в мадридском дерби не смогли найти управу на «Райо Вальекано» и уступили со счетом 2:3. Туром ранее «Реал» также не выиграл – на своем поле он поделил очки с «Жироной» (1:1). Таким образом, сейчас у парней Анчелотти имеется серия из двух матчей в чемпионате Испании без побед.

В предстоящем поединке за «Реал» точно не сыграет Рюдигер. А вот появление на поле Бензема остается под вопросом.

Кадис

Подопечные Серхио Гонсалеса в таблице испанской Примеры располагаются на 19 позиции. У них 11 очков после 13 встреч (2 победы, 5 ничьих, 6 поражений).

В двух последних матчах андалусцы обходятся без поражений. 22 октября «Кадис» проиграл на выезде со счетом 1:5 «Райо Вальекано». После этого команда обыграла дома «Атлетико» (3:2), а затем в гостях сыграла вничью 0:0 с «Хетафе».

В поединке с «Реалом» партнерам не смогут помочь дисквалифицированный Эрнандес, а также травмированные Гарридо, Мбае, Сальдуа и Чуст Гарсия.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Камавинга, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго.

Кадис: Ледесма – Арсамендия, Карселен, Кала, Эспино, Бонгонда, Сан Эметерио, Фернандес, Окампо, Собрино, Лосано.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.7 по линии Parimatch.

10 ноября, четверг

Реал – Кадис
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Кадис прогнозы Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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