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Реал Мадрид
10.11.2022, FT 2 : 1
Кадис
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Испания
11 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 11 ноября 2022, 01:46
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Реал одержал победу над Кадисом. Экс-игрок Карпат и Динамо забил Мадриду

Эдер Милитао и Тони Кроос отличились у галактикос, Лукас Перес – у соперника

11 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 11 ноября 2022, 01:46
219
0
Реал одержал победу над Кадисом. Экс-игрок Карпат и Динамо забил Мадриду
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».

На 40-й минуте счет открыл Эдер Милитао с передачи Тони Крооса, а после перерыва сам Кроос забил второй гол команды.

На 82-й минуте 34-летний Лукас Перес, экс-игрок Карпат (2011–2013) и Динамо (2013), отыграл один мяч.

«Реал» с 35 очками преследует Барсу, у которой 37 баллов, а «Кадис» располагается на 19-й позиции (11 очков).

Лига 1. 14-й тур, 10 ноября

Реал – Кадис – 2:1

Голы: Эдер Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас Перес, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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