Реал одержал победу над Кадисом. Экс-игрок Карпат и Динамо забил Мадриду
Эдер Милитао и Тони Кроос отличились у галактикос, Лукас Перес – у соперника
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Кадиса» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу».
На 40-й минуте счет открыл Эдер Милитао с передачи Тони Крооса, а после перерыва сам Кроос забил второй гол команды.
На 82-й минуте 34-летний Лукас Перес, экс-игрок Карпат (2011–2013) и Динамо (2013), отыграл один мяч.
«Реал» с 35 очками преследует Барсу, у которой 37 баллов, а «Кадис» располагается на 19-й позиции (11 очков).
Лига 1. 14-й тур, 10 ноября
Реал – Кадис – 2:1
Голы: Эдер Милитао, 40, Кроос, 70 – Лукас Перес, 82
🏁 FT: @realmadriden 2-1 @Cadiz_CFEN— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 10, 2022
⚽ @edermilitao 40', @ToniKroos 70'; 81' Lucas Pérez#RealMadridCádiz | #Emirates pic.twitter.com/1D7LGhYpox
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Братья Азары, Де Брюйне и Лукаку - в составе
Михаил расположился на восьмом месте в этом рейтинге