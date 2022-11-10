Сегодня матчем «Лацио» – «Монца» завершился 14-й тур итальянской Серии А. Подопечные Маурицио Сарри одержали минимальную победу, которая позволила им выйти на второе место в турнирной таблице. Единственный гол в матче на счету 17-летнего Луки Ромеро.

«Лацио» – «Монца» – 1:0

Гол: Ромеро 69

«Лацио» – Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай, Весино (Башич, 61), Милинкович-Савич, Маркос Антонио (Катальди, 60), Ладзари (Марушич, 27), Фелипе Андерсон, Педро (Иммобиле, 86), Канчельери (Ромеро, 46).

«Монца» – Ди Грегорио, Кальдирола, Донати (Марлон, 58), Иццо (Карбони, 79), Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Ровелла, 58), Кольпани (Капрари, 73), Раноккия, Чурриа, Петанья (Гюткьяер, 73).

Предупреждения: Донати (45), Казале (63), Марушич (75).

Ранее «Ювентус» обыграл «Верону».