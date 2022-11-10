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Лацио
10.11.2022, FT 1 : 0
Монца
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Италия
10 ноября 2022, 23:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:46
274
0

Серия А. 17-летний вундеркинд принес Лацио победу над Монцей

Завершился 14-й тур Серии А

10 ноября 2022, 23:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:46
274
0
Серия А. 17-летний вундеркинд принес Лацио победу над Монцей
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня матчем «Лацио» – «Монца» завершился 14-й тур итальянской Серии А. Подопечные Маурицио Сарри одержали минимальную победу, которая позволила им выйти на второе место в турнирной таблице. Единственный гол в матче на счету 17-летнего Луки Ромеро.

«Лацио» – «Монца» – 1:0
Гол: Ромеро 69

«Лацио» – Проведель, Романьоли, Казале, Хюсай, Весино (Башич, 61), Милинкович-Савич, Маркос Антонио (Катальди, 60), Ладзари (Марушич, 27), Фелипе Андерсон, Педро (Иммобиле, 86), Канчельери (Ромеро, 46).

«Монца» – Ди Грегорио, Кальдирола, Донати (Марлон, 58), Иццо (Карбони, 79), Карлос Аугусто, Пессина, Мачин (Ровелла, 58), Кольпани (Капрари, 73), Раноккия, Чурриа, Петанья (Гюткьяер, 73).

Предупреждения: Донати (45), Казале (63), Марушич (75).

Ранее «Ювентус» обыграл «Верону».

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Ромеро (Лацио).
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Лацио Монца Серия A Лука Ромеро видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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