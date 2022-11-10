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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 22:27 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:29
708
0

Источник: Ювентус интересуется Мудриком

Имя Мудрика оказалось в топ-списках трансферных целей крупнейших клубов

10 ноября 2022, 22:27 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:29
708
0
Источник: Ювентус интересуется Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летней хавбек Михаил Мудрик, лидер донецкого «Шахтера», пользуется большим спросом на европейском трансферном рынке.

Итальянский «Ювентус» заинтересован в украинском молодом таланте, но есть жесткая конкуренция за будущий трансфер Мудрика

Подтвержден большой интерес «Арсенала» к 21-летнему левому вингеру «Шахтера». По данным Calciomercato, «канониры» уже сделали предложение украинскому клубу и ждут ответа. «Канониры» месяцами работали над покупкой Мудрика, и теперь переговоры вступают в решающую фазу. Речь идет о сумме около 60 млн евро.

Заместитель спортивного директора Шахтера Карло Николини рассказал о потенциальном трансфере Мудрика: «Мы не обязаны продавать его. Мы не хотим говорить о цифрах, которые не соответствуют действительности. Но в этой команде он лидер. Если вы хотите купить определенных игроков, которые играют заметную роль в топ-клубах, вам также нужны правильные деньги».

В текущем сезоне Мудрик забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 15 матчах. Три мяча он провел в Лиге чемпионов. Имя Мудрика оказалось в топ-списках трансферных целей крупнейших европейских клубов.

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Источник Calciomercato.it
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