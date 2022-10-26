Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро

Донецкий «Шахтер» завоевал ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин).

Журналист Игорь Бурбас сообщил новости о трансферной стоимости Мудрика:

«В частных разговорах с европейскими агентами руководство «Шахтера» где-то неделю-две назад заявляло позицию, что торги по Михаилу Мудрику уже будет начинать с суммы в 70 млн евро. Это при том, что до старта в ЛЧ оценивало вингера в 50 млн евро.

До зимнего трансферного окна еще долго, и с такими стабильно мощными выступлениями цена на вундеркинда, похоже, будет только расти. А во сколько вы оценили бы Мудрика? Не перегретый ценник?»

ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.