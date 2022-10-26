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Лига чемпионов
26 октября 2022, 04:39 | Обновлено 26 октября 2022, 04:57
266
0

Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро

Вингер «Шахтера» отлично провел матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком»

26 октября 2022, 04:39 | Обновлено 26 октября 2022, 04:57
266
0
Источник: Шахтер будет начинать торги за Мудрика с суммы в 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» завоевал ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин).

Журналист Игорь Бурбас сообщил новости о трансферной стоимости Мудрика:

«В частных разговорах с европейскими агентами руководство «Шахтера» где-то неделю-две назад заявляло позицию, что торги по Михаилу Мудрику уже будет начинать с суммы в 70 млн евро. Это при том, что до старта в ЛЧ оценивало вингера в 50 млн евро.

До зимнего трансферного окна еще долго, и с такими стабильно мощными выступлениями цена на вундеркинда, похоже, будет только расти. А во сколько вы оценили бы Мудрика? Не перегретый ценник?»

ГОЛ! 1:1. Мудрик, 58 мин.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
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