Минай – Черноморец. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Встреча начнется в 13:00 по Киеву
Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между «Минаем» и «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы команд:
«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлеб, Кулиев, Коломоец
«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.
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