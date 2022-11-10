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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 12:35 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:43
301
0

Минай – Черноморец. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

Встреча начнется в 13:00 по Киеву

10 ноября 2022, 12:35 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:43
301
0
Минай – Черноморец. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
УПЛ

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между «Минаем» и «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы команд:

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлеб, Кулиев, Коломоец

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.

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стартовые составы Минай Черноморец Одесса Минай - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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