Минай – Черноморец. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между «Минаем» и «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы команд:

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин, Витенчук, Воробчак, Хахлев, Твердохлеб, Кулиев, Коломоец

«Черноморец»: Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.