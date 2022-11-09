Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Черноморец».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports+, также она будет доступна на YouTube.