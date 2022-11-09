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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 23:24 |
75
0

Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 13:00 поединок 12 тура Украинской Премьер-Лиги

09 ноября 2022, 23:24 |
75
0
Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Черноморец».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports+, также она будет доступна на YouTube.

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Источник Sport.ua
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