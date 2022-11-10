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  4. Львов – Рух. Стали известны стартовые составы на львовское дерби
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 12:25 |
125
0

Львов – Рух. Стали известны стартовые составы на львовское дерби

Встреча начнется в 13:00 по Киеву

10 ноября 2022, 12:25 |
125
0
Львов – Рух. Стали известны стартовые составы на львовское дерби
УПЛ

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Львов» и «Рухом» из Львова. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грысьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Федорчук, Довгий, Энобахар, Таллес, Соломон, Климчук

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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