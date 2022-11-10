Львов – Рух. Стали известны стартовые составы на львовское дерби

Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Львов» и «Рухом» из Львова. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грысьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Федорчук, Довгий, Энобахар, Таллес, Соломон, Климчук

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.