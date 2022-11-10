Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 12:25 |
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Львов – Рух. Стали известны стартовые составы на львовское дерби
Встреча начнется в 13:00 по Киеву
10 ноября 2022, 12:25 |
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Сегодня, 10 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Львов» и «Рухом» из Львова. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд:
«Львов»: Ильющенков, Муравский, Васильев, Никитюк, Грысьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай
«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Слюсар, Лях, Федорчук, Довгий, Энобахар, Таллес, Соломон, Климчук
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.
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