Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 02:33 |
31
1
Львов – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
10 ноября 2022, 02:33 |
31
1
В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором «Львов» сыграет против «Руха».
«Львов» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок пройдет во Львове на стадионе СКИФ, стартовый свисток арбитра матча Евгения Арановского прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на ОТТ платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Рух».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2022, 23:59 0
«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти
Футбол | 09 ноября 2022, 20:43 11
Александр подобрал тематический рисунок
Футбол | 09.11.2022, 15:50
Футбол | 09.11.2022, 17:06
Футбол | 09.11.2022, 13:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Кар-па-ти Львів!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.11.2022, 13:32 2
09.11.2022, 01:12 2
Футбол
08.11.2022, 00:05 4
08.11.2022, 16:48 2
09.11.2022, 13:59 2
Футбол
09.11.2022, 20:12 3