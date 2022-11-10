Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Львов – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 02:33 |
31
1

Львов – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 ноября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2022, 02:33 |
31
1
Львов – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится львовское дерби, в котором «Львов» сыграет против «Руха».

«Львов» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок пройдет во Львове на стадионе СКИФ, стартовый свисток арбитра матча Евгения Арановского прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на ОТТ платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Рух».

📺 Видеотрансляция

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Рух
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Львов - Рух смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Футбол | 09 ноября 2022, 23:59 0
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси

«Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти

ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Футбол | 09 ноября 2022, 20:43 11
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом

Александр подобрал тематический рисунок

ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Футбол | 09.11.2022, 15:50
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Футбол | 09.11.2022, 17:06
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Футбол | 09.11.2022, 13:24
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
StSan
Кар-па-ти Львів!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
09.11.2022, 01:12 2
MMA
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
08.11.2022, 06:07
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 4
Футбол
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
08.11.2022, 16:48 2
Футбол
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают россии
09.11.2022, 13:59 2
Война
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
08.11.2022, 03:00
Футбол
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности