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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 11:55 |
131
0

Стала известна заявка сборной Камеруна на ЧМ-2022

Камерунцы сыграют на групповой стадии с Швейцарией, Сербией и Бразилией

10 ноября 2022, 11:55 |
131
0
Стала известна заявка сборной Камеруна на ЧМ-2022
Twitter

Тренерский штаб сборной Камеруна представил заявку национальной команды на чемпионат мира 2022, который состоится в Катаре.

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Вратари: Симон Нгапандуанбю («Марсель»), Дэвис Эпасси («Абха»), Андре Онана («Интер»);

Защитники: Николя Нкулу («Арис»), Нуху Толо («Сиэтл»), Оливье Мбайзо («Филадельфия»), Коллинс Фай («Аль-Тай»), Жан-Шарль Кастеллето («Нант»), Энцо Эбосс («Удинезе»), Кристофер Ву («Ренн»);

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Мартин Онгла («Верона»), Самуэль Гуэ («Мехелен»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»);

Нападающие: Муми Нгамале («Динамо» москва), Жером Нгом Мбекели («Апеес»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Венсан Абубакар («Аль-Насср»), Карл Токо Экамби («Лион»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Эрик Шупо-Моттинг («Бавария»), Кристиан Басогог («Шэньхуа»), Мару Суаибу («Котон»).

Камерун сыграет на групповой стадии с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

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Источник Sport.ua
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