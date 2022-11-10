Стала известна заявка сборной Камеруна на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Камеруна представил заявку национальной команды на чемпионат мира 2022, который состоится в Катаре.

Следите за новостями чемпионата мира в режиме Live в нашем Telegram

Вратари: Симон Нгапандуанбю («Марсель»), Дэвис Эпасси («Абха»), Андре Онана («Интер»);

Защитники: Николя Нкулу («Арис»), Нуху Толо («Сиэтл»), Оливье Мбайзо («Филадельфия»), Коллинс Фай («Аль-Тай»), Жан-Шарль Кастеллето («Нант»), Энцо Эбосс («Удинезе»), Кристофер Ву («Ренн»);

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Пьер Кунде («Олимпиакос»), Мартин Онгла («Верона»), Самуэль Гуэ («Мехелен»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»);

Нападающие: Муми Нгамале («Динамо» москва), Жером Нгом Мбекели («Апеес»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Венсан Абубакар («Аль-Насср»), Карл Токо Экамби («Лион»), Бриан Мбемо («Брентфорд»), Эрик Шупо-Моттинг («Бавария»), Кристиан Басогог («Шэньхуа»), Мару Суаибу («Котон»).

Камерун сыграет на групповой стадии с Швейцарией, Сербией и Бразилией.