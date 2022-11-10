Состоялась жеребьевка группового этапа нового турнира от АТР – United Cup

В Австралии состоялась жеребьевка нового смешанного командного турнира United Cup, который откроет следующий сезон и пройдет в Австралии.

В турнире примут участие 18 команд, которые будут разбиты на 6 групп. Соревнования пройдут в трех австралийских городах: Брисбен, Перт, Сидней.

Брисбен

Группа B

Польша

Швейцария

? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)

Группа Е

Италия

Бразилия

Норвегия

Перт

Группа А

Греция

Бельгия

? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)

Группа F

Франция

Хорватия

Аргентина

Сидней

Группа С

США

Германия

Чехия

Группа D

Испания

Австралия

Великобритания

Отметим, что United Cup заменит в теннисном календаре мужской ATP Cup и будет иметь призовой фонд в размере 15 миллионов долларов США. Также участники турнира получат максимум по 500 рейтинговых очков ATP и WTA.