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ATP
10 ноября 2022, 10:50 |
168
0

Состоялась жеребьевка группового этапа нового турнира от АТР – United Cup

Соревнования пройдут в Австралии и откроют новый сезон

10 ноября 2022, 10:50 |
168
0
Состоялась жеребьевка группового этапа нового турнира от АТР – United Cup
Twitter

В Австралии состоялась жеребьевка нового смешанного командного турнира United Cup, который откроет следующий сезон и пройдет в Австралии.

В турнире примут участие 18 команд, которые будут разбиты на 6 групп. Соревнования пройдут в трех австралийских городах: Брисбен, Перт, Сидней.

Брисбен

Группа B

  • Польша
  • Швейцария
  • ? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)

Группа Е

  • Италия
  • Бразилия
  • Норвегия

Перт

Группа А

  • Греция
  • Бельгия
  • ? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)

Группа F

  • Франция
  • Хорватия
  • Аргентина

Сидней

Группа С

  • США
  • Германия
  • Чехия

Группа D

  • Испания
  • Австралия
  • Великобритания

Отметим, что United Cup заменит в теннисном календаре мужской ATP Cup и будет иметь призовой фонд в размере 15 миллионов долларов США. Также участники турнира получат максимум по 500 рейтинговых очков ATP и WTA.

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Источник ATP Tour
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