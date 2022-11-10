Состоялась жеребьевка группового этапа нового турнира от АТР – United Cup
Соревнования пройдут в Австралии и откроют новый сезон
В Австралии состоялась жеребьевка нового смешанного командного турнира United Cup, который откроет следующий сезон и пройдет в Австралии.
В турнире примут участие 18 команд, которые будут разбиты на 6 групп. Соревнования пройдут в трех австралийских городах: Брисбен, Перт, Сидней.
Брисбен
Группа B
- Польша
- Швейцария
- ? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)
Группа Е
- Италия
- Бразилия
- Норвегия
Перт
Группа А
- Греция
- Бельгия
- ? (сборная будет добавлена по рейтингу на 21 ноября)
Группа F
- Франция
- Хорватия
- Аргентина
Сидней
Группа С
- США
- Германия
- Чехия
Группа D
- Испания
- Австралия
- Великобритания
Отметим, что United Cup заменит в теннисном календаре мужской ATP Cup и будет иметь призовой фонд в размере 15 миллионов долларов США. Также участники турнира получат максимум по 500 рейтинговых очков ATP и WTA.
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