Украина. Премьер лига09 ноября 2022, 23:05 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Черноморец
На Закарпатье в 13:00 состоится матч 12 тура Украинской Премьер-лиги
09 ноября 2022, 23:05 |
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В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.
«Минай» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встреча можно просмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и на YouTube.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Черноморец».
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