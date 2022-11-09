В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.

«Минай» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча можно просмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и на YouTube.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Черноморец».