Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Днепр-1. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 12:15 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:04
776
0

Колос – Днепр-1. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ

Матч начнется в 13:00 по Киеву

09 ноября 2022, 12:15 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:04
776
0
Колос – Днепр-1. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
УПЛ

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Колосом» из Ковалевки и «Днепром-1». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Задоя, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько

«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Гомес, Сарапий, Адамюк, Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.

По теме:
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Кривбасс – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Ворскла. 6 легионеров в старте на 2 команды
стартовые составы Колос Ковалевка Днепр-1 Колос - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри
Бокс | 08 ноября 2022, 16:37 2
Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри
Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри

Александр считает, что это может негативно сказаться на здоровье британца

Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру назвал своих фаворитов ЧМ-2022
Футбол | 09 ноября 2022, 11:26 0
Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру назвал своих фаворитов ЧМ-2022
Экс-тренер Шахтера Луиш Каштру назвал своих фаворитов ЧМ-2022

Наставник верит в Бразилию, где работает ныне, а также в родную для него Португалию

Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Бокс | 08.11.2022, 22:51
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Оккупанты минируют подступы к Мариуполю
Война | 09.11.2022, 11:38
Оккупанты минируют подступы к Мариуполю
Оккупанты минируют подступы к Мариуполю
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 09.11.2022, 01:12
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
ВИДЕО. Жесткий нокаут в США. После боя боксера ввели в кому
07.11.2022, 12:30
Бокс
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
Гвоздик рассказал, сможет ли Усик нокаутировать Фьюри и Уайлдера
08.11.2022, 14:53 1
Бокс
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
07.11.2022, 16:40 4
Футбол
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
07.11.2022, 20:40
Футбол
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
07.11.2022, 16:05 1
Война
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
Ливерпуль выставлен на продажу. Американские владельцы клуба подтвердили
07.11.2022, 16:18 12
Футбол
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
08.11.2022, 17:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности