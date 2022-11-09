Колос – Днепр-1. Известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Матч начнется в 13:00 по Киеву
Сегодня, 9 ноября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между «Колосом» из Ковалевки и «Днепром-1». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько, Задоя, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько
«Днепр-1»: Валеф, Бузанелло, Гомес, Сарапий, Адамюк, Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик
Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию игры.
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