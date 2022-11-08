Украина. Премьер лига08 ноября 2022, 09:57 | Обновлено 08 ноября 2022, 10:14
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Колос – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 13:00 поединок 12-го тура чемпионата УПЛ
08 ноября 2022, 09:57 | Обновлено 08 ноября 2022, 10:14
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В среду, 9 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» примет «Днепр-1».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Днепр-1».
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