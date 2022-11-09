Де Хеа назвал задачи Ман Юнайтед на матчи с Барселоной
Голкипер «Манчестер Юнайтед» – о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы
Испанский голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказал мнение о результатах жеребьевки первой стадии плей-офф Лиги Европы, согласно которой манкунианцев ждут встречи с испанской «Барселоной».
«Мы знаем, что «Барселона» – отличная команда, они играют очень хорошо. Конечно, это одна из тех команд, против которых нам бы не хотелось играть на этой стадии, но, если вы хотите выиграть Лигу Европы, вы должны играть против лучших команд, «Барселона» – одна из таких. Мы будем играть для болельщиков и сделаем все возможное, чтобы выиграть обе встречи», – заявил де Хеа.
Как ранее сообщалось, встречи «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 (в Испании) и 23 февраля (в Англии) 2023 года.
Как известно, Давид де Хеа не поедет на ЧМ-2022. Он не попал в расширенную заявку Испании.
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