Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не выступил на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он не попал в расширенную заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

В список вошли 55 игроков, среди которых пять вратарей: Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райя (Брентфорд), Кепа Аррисабалага (Челси) и Давид Сория (Хетафе). Скорее всего, на турнир поедут первые трое.

Также в списке есть Серхио Рамос, Жорди Альба и Ансу Фати. Но участие Рамоса в чемпионате мира маловероятно.

Де Хеа выступает за сборной Испании с 2014 года и суммарно провел за команду 45 матчей.