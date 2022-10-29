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Чемпионат мира
29 октября 2022, 11:49 |
846
2

Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании

Вратарь «Манчестер Юнайтед» не поедет в Катар

29 октября 2022, 11:49 |
846
2
Де Хеа не поедет на ЧМ. Он не попал в расширенную заявку Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не выступил на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он не попал в расширенную заявку сборной Испании на ЧМ-2022.

В список вошли 55 игроков, среди которых пять вратарей: Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райя (Брентфорд), Кепа Аррисабалага (Челси) и Давид Сория (Хетафе). Скорее всего, на турнир поедут первые трое.

Также в списке есть Серхио Рамос, Жорди Альба и Ансу Фати. Но участие Рамоса в чемпионате мира маловероятно.

Де Хеа выступает за сборной Испании с 2014 года и суммарно провел за команду 45 матчей.

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Давид Де Хеа сборная Испании по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник AS
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Комментарии 2
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Ostrov Khortitsa
чет вообще жопа с вратарями у испанцев, если уже из Брайтона и Бренфорда берут вратарей)
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